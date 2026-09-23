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DLP1930CW/00
Výkonná power banka
Mějte po ruce výkon všude a vždy, když jej potřebujete. Kapacita 30 000 mAh pro více než 1 plné nabití. 3 USB porty s USB-A a USB-C. Rychle nabíjejte své zařízení prostřednictvím portu USB-C PD3.0 Max 20W nebo USB-A QC3/0 Max 18W.
30 000 mAh
Nabíjecí porty USB-A a USB-C
QC 3.0 a funkce PD
Bílá
I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.
Tento přenosný napájecí zdroj vám poskytne napájení navíc na cestách, a to ve formě více než dvou plných dobití. Vezměte si jej s sebou, když cestujete, a budete mít v případě potřeby k dispozici záložní napájení.
LCD displej pro indikaci napájení
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