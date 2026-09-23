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Power banka USB

DLP1930CW/00

Výkonná power banka

Mějte po ruce výkon všude a vždy, když jej potřebujete. Kapacita 30 000 mAh pro více než 1 plné nabití. 3 USB porty s USB-A a USB-C. Rychle nabíjejte své zařízení prostřednictvím portu USB-C PD3.0 Max 20W nebo USB-A QC3/0 Max 18W.

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s přenosnou záložní napájecí sadou

Výkonná power banka

  • 30 000 mAh

  • Nabíjecí porty USB-A a USB-C

  • QC 3.0 a funkce PD

  • Bílá

Funguje kdekoli – skvěle se hodí, když nemáte nablízku zdroj napájení

I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.

Vícenásobné nabíjení různých zařízení na cestách

Tento přenosný napájecí zdroj vám poskytne napájení navíc na cestách, a to ve formě více než dvou plných dobití. Vezměte si jej s sebou, když cestujete, a budete mít v případě potřeby k dispozici záložní napájení.

LCD displej pro indikaci napájení

LCD displej pro indikaci napájení

Technické specifikace

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