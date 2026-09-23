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DLP1930CB/00
Výkonná power banka
Mějte po ruce výkon všude a vždy, když jej potřebujete. Kapacita 30 000 mAh pro více než 1 plné nabití. 3 USB porty s USB-A a USB-C. Rychle nabíjejte své zařízení prostřednictvím portu USB-C PD3.0 Max 20W nebo USB-A QC3/0 Max 18W.
30 000 mAh
Nabíjecí porty USB-A a USB-C
QC 3.0 a funkce PD
Černá
LCD displej pro indikaci napájení
Programovatelný zdroj energie (PPS) je standardem v technologiích rychlého nabíjení pro zařízení s portem USB-C. Tato technologie upravuje napětí a proud v reálném čase v závislosti na stavu nabití zařízení a napájí je maximální možnou energií. Jedná se o chytrý způsob jak bezpečně ušetřit čas při nabíjení.
Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu
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