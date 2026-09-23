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  • Výkonná power banka
  • Výkonná power banka

Power banka USB

DLP1930CB/00

Výkonná power banka

Mějte po ruce výkon všude a vždy, když jej potřebujete. Kapacita 30 000 mAh pro více než 1 plné nabití. 3 USB porty s USB-A a USB-C. Rychle nabíjejte své zařízení prostřednictvím portu USB-C PD3.0 Max 20W nebo USB-A QC3/0 Max 18W.

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s přenosnou záložní napájecí sadou

Výkonná power banka

  • 30 000 mAh

  • Nabíjecí porty USB-A a USB-C

  • QC 3.0 a funkce PD

  • Černá

LCD displej pro indikaci napájení

LCD displej pro indikaci napájení

Nabíjení pomocí programovatelného zdroje energie (PPS) USB-C

Programovatelný zdroj energie (PPS) je standardem v technologiích rychlého nabíjení pro zařízení s portem USB-C. Tato technologie upravuje napětí a proud v reálném čase v závislosti na stavu nabití zařízení a napájí je maximální možnou energií. Jedná se o chytrý způsob jak bezpečně ušetřit čas při nabíjení.

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu