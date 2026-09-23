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Power banka USB

DLP1810CW/00

Tenká a výkonná power banka

Velká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou Li-polymerovou baterií. Už žádné strachy, když se vám vybije telefon. Rychlé 3A nabíjení pomocí USB-C a dvojitý port USB-A na nabíjení nejnovějších zařízení.

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s přenosnou záložní napájecí sadou

Tenká a výkonná power banka

  • 10 000 mAh

  • Nabíjecí porty USB-A a USB-C

  • Baterie Li-Pol

  • Bílá

Indikátor zapnutí LED

Nenápadná LED kontrolka měkce svítí a na první pohled vás upozorní, že je zařízení napájeno.

Funguje kdekoli – skvěle se hodí, když nemáte nablízku zdroj napájení

I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.

Rychlé nabíjení 5 V/3 A

Technické specifikace

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