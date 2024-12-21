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DLP1810CV/00
Tenká a výkonná power banka
Velká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou Li-polymerovou baterií. Už žádné strachy, když se vám vybije telefon. Rychlé 3A nabíjení pomocí USB-C a dvojitý port USB-A na nabíjení nejnovějších zařízení.
10 000 mAh
Nabíjecí porty USB-A a USB-C
Baterie Li-Pol
Stříbrná
Nenápadná LED kontrolka měkce svítí a na první pohled vás upozorní, že je zařízení napájeno.
I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Jirka2
21/12/2024
Česká republika
Spokojenost
Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DLP1810CV Power banka USB
Datum použití 2023-12-21
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DLP1810CV Power banka USB
Datum použití 2023-12-21