3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
DLP1013M/00
Tenká a výkonná power banka
Velká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou baterií Li-polymer. Už žádné horečné hledání zdroje, když se vám vybije baterie telefonu. 2x výstup USB
10 000 mAh
2 nabíjecí porty USB
Baterie Li-Pol
Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu
Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB
Recenze