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Ukončeno
DLP1011Q/00
Tenká a výkonná power banka
Velká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou baterií Li-polymer. Už žádné horečné hledání zdroje, když se vám vybije baterie telefonu. Konektor USB-C s podporou PD vám umožní maximalizovat nabíjecí výkon pro vaše nejnovější zařízení. Technologie bezdrátového nabíjení qi vám umožní nabíjet zařízení bez kabelů.
10 000 mAh
Bezdrátové nabíjení Qi
I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.
USB-C je nejnovější nabíjecí konektor, který je nyní využíván mobilními zařízeními, jako jsou mobilní telefony, outdoorové fotoaparáty a tablety. Funkce PD (Power Delivery neboli přívod energie) je standard USB pro přívod energie, který definuje standard pro přívod energie ve výši 15 W, 27 W, 45 W a až 100 W.
Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB
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