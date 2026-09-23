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Ukončeno

Power banka USB

DLP1011Q/00

Tenká a výkonná power banka

Velká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou baterií Li-polymer. Už žádné horečné hledání zdroje, když se vám vybije baterie telefonu. Konektor USB-C s podporou PD vám umožní maximalizovat nabíjecí výkon pro vaše nejnovější zařízení. Technologie bezdrátového nabíjení qi vám umožní nabíjet zařízení bez kabelů.

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s nabíjením PD a technologií bezdrátového nabíjení qi

Tenká a výkonná power banka

  • 10 000 mAh

  • Bezdrátové nabíjení Qi

Funguje kdekoli – skvěle se hodí, když nemáte nablízku zdroj napájení

I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.

Port USB-C s podporou funkce přívodu energie

USB-C je nejnovější nabíjecí konektor, který je nyní využíván mobilními zařízeními, jako jsou mobilní telefony, outdoorové fotoaparáty a tablety. Funkce PD (Power Delivery neboli přívod energie) je standard USB pro přívod energie, který definuje standard pro přívod energie ve výši 15 W, 27 W, 45 W a až 100 W.

Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB

Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu