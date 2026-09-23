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Ukončeno
DLP1010C/00
Tenká a výkonná power banka
Velká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou baterií Li-polymer. Už žádné horečné hledání zdroje, když se vám vybije baterie telefonu. Konektor USB-C s podporou PD vám umožní maximalizovat nabíjecí výkon pro vaše nejnovější zařízení.
I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.
Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB
Nenápadná LED kontrolka měkce svítí a na první pohled vás upozorní, že je zařízení napájeno.
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