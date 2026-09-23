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Ukončeno

Měkké pouzdro

DLN1773/10

Dokonale padnoucí

Měkké a poddajné pouzdro s přiléhavým designem pro kompletní ochranu iPadu dobře padne do ruky a pevně drží. Průsvitný materiál ShockStop tlumí nárazy a poskytuje vašemu zařízení dokonalé pohodlí, aniž by bránil přístupu k jednotlivým funkcím a portům.

Zobrazit všechny výhody

ochrana vašeho iPadu usnadňující uchopení

Dokonale padnoucí

  • pro iPad 2

Pouzdro tlumící nárazy také usnadňuje uchopení

Pouzdro je vyrobeno z termoplastického polyuretanu, který je velmi elastický. Díky tomu toto jedinečné pouzdro tlumí nárazy a usnadňuje uchopení.

Celková ochrana povrchu rohů a obrazovky

Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.

Plná funkčnost iPadu při současném zajištění ochrany

Užijte si plné funkčnosti iPadu při současném zajištění ochrany uvnitř pouzdra s otvory pro vypínač a přepínač úsporného režimu, konektor dokovací stanice a reproduktor.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 482.6 kB
  • 23 November 2023

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