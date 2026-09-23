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Ukončeno
DLN1771/10
Dokonale padnoucí
Měkké a poddajné pouzdro s přiléhavým designem pro kompletní ochranu iPadu dobře padne do ruky a pevně drží. Průsvitný materiál ShockStop tlumí nárazy a poskytuje vašemu zařízení dokonalé pohodlí, aniž by bránil přístupu k jednotlivým funkcím a portům.
pro iPad 2
Pouzdro je vyrobeno z termoplastického polyuretanu, který je velmi elastický. Díky tomu toto jedinečné pouzdro tlumí nárazy a usnadňuje uchopení.
Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.
Užijte si plné funkčnosti iPadu při současném zajištění ochrany uvnitř pouzdra s otvory pro vypínač a přepínač úsporného režimu, konektor dokovací stanice a reproduktor.