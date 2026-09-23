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Ukončeno
DLN1769/10
Pohodlná ochrana a manipulace
Pohodlný na cestách. Zeštíhlené pouzdro je vyrobeno z odolného nylonu s měkkou vnitřní vložkou. Chrání a zároveň se vejde kamkoli. Nastavitelný popruh je nejen pohodlný, ale také ho můžete pověsit na opěrku hlavy a používat přístroj v autě.
pro iPad a iPad 2
Toto pouzdro je vyrobeno z atraktivního a odolného nylonu, zajišťuje tak ochranu zařízení stylově.
Na cestách chraňte zařízení nošením v pouzdře nebo pouzdro využijte jako přídavnou ochrannou vrstvu uvnitř batohu.
Do rozšiřitelné vnitřní kapsy lze uložit doklady, peníze nebo klíče a pak ji bezpečně zavřít tenkým zipem.
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