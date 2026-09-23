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Ukončeno

Přenosné pouzdro

DLN1769/10

Pohodlná ochrana a manipulace

Pohodlný na cestách. Zeštíhlené pouzdro je vyrobeno z odolného nylonu s měkkou vnitřní vložkou. Chrání a zároveň se vejde kamkoli. Nastavitelný popruh je nejen pohodlný, ale také ho můžete pověsit na opěrku hlavy a používat přístroj v autě.

Zobrazit všechny výhody

s multifunkčním použitím

Pohodlná ochrana a manipulace

  • pro iPad a iPad 2

Moderní nylonové provedení

Toto pouzdro je vyrobeno z atraktivního a odolného nylonu, zajišťuje tak ochranu zařízení stylově.

Pouzdro je funkční samo o sobě i jako slušivý doplněk vašeho batohu

Na cestách chraňte zařízení nošením v pouzdře nebo pouzdro využijte jako přídavnou ochrannou vrstvu uvnitř batohu.

Rozšiřitelná vnitřní kapsa na doklady, klíče nebo peníze

Do rozšiřitelné vnitřní kapsy lze uložit doklady, peníze nebo klíče a pak ji bezpečně zavřít tenkým zipem.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu