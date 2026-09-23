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Ukončeno

Pouzdro podstavce s vycpávkami

DLN1765/10

Elegantní pouzdro s vycpávkami,

Toto vyztužené pouzdro nabízí tu nejlepší ochranu i funkce. Obsahuje vycpávky, které mohou fungovat i jako stojánek, takže lze na výšku i na šířku nastavit víc úhlů sledování. Tenké vnitřní pouzdro lze odejmout a používat jako tenkou ochranu na cestách.

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které lze proměnit na stojánek na výšku i na šířku

Elegantní pouzdro s vycpávkami,

  • pro iPad 2

Změna z režimu na výšku na režim na šířku pro univerzální zobrazení

Snímatelné vnitřní pouzdro lze nastavit do režimu na výšku nebo na šířku pro velmi praktické a pohodlné sledování.

Tělo s vycpávkami chrání přední stranu displeje

Toto pouzdro má tělo z plyšových vycpávek určených zejména k ochraně křehké přední strany displeje zařízení.

Tvarované pro více úhlů sledování

Vnitřní vycpávky pouzdra jsou tvarovány do mírných vrcholů, což vám poskytuje více možností pro ideální úhel sledování.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu