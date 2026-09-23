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Ukončeno
DLN1765/10
Elegantní pouzdro s vycpávkami,
Toto vyztužené pouzdro nabízí tu nejlepší ochranu i funkce. Obsahuje vycpávky, které mohou fungovat i jako stojánek, takže lze na výšku i na šířku nastavit víc úhlů sledování. Tenké vnitřní pouzdro lze odejmout a používat jako tenkou ochranu na cestách.
pro iPad 2
Snímatelné vnitřní pouzdro lze nastavit do režimu na výšku nebo na šířku pro velmi praktické a pohodlné sledování.
Toto pouzdro má tělo z plyšových vycpávek určených zejména k ochraně křehké přední strany displeje zařízení.
Vnitřní vycpávky pouzdra jsou tvarovány do mírných vrcholů, což vám poskytuje více možností pro ideální úhel sledování.
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