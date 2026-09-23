VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Primární snímek
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Primární snímek

Ukončeno

Foliové pouzdro

DLN1763/10

Cestujte se svým iPadem stylově

Cestujte stylově s polstrovaným koženkovým fóliovým pouzdrem, které má zesílenou konstrukci a lze je snadno přeměnit na stojánek umožňující sledování bez nutnosti držet zařízení v ruce. Měkká vnitřní vložka a integrované bezpečné uchycení zajišťují ochranu iPadu na cestách.

Zobrazit všechny výhody

s fóliovým pouzdrem, které lze proměnit ve stojánek

Cestujte se svým iPadem stylově

  • pro iPad 2

Pouzdro je funkční samo o sobě i jako slušivý doplněk vašeho batohu

Na cestách chraňte zařízení nošením v pouzdře nebo pouzdro využijte jako přídavnou ochrannou vrstvu uvnitř batohu.

Fóliové pouzdro

Fóliové pouzdro chrání celé zařízení. Je opatřeno krytem, který lze snadno otevírat a umožňuje pohodlný přístup, kdykoli je třeba.

Pouzdro lze přeměnit na praktický stojánek

Bezpečné pouzdro lze přeložit dozadu a využít jako stojánek pro pohodlné sledování. Stačí libovolný plochý povrch.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu