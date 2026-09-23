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Ukončeno

Pouzdro

DLN1761/10

Vylepšená ochrana iPadu

Tenké třívrstvé pouzdro můžete používat jako samostatnou ochranu iPadu a nebo je i s přístrojem vložit do batohu či brašny. Odolná vnější vrstva, bublinková střední část a měkká bezprašná výstelka zaručují vašemu iPadu dokonalou ochranu.

Zobrazit všechny výhody

s tenkou třívrstvou strukturou

Vylepšená ochrana iPadu

  • pro iPad 2

Jednoduchý a elegantní design

Pouzdro je určeno k ochraně vašeho zařízení – samozřejmě s elegancí.

Tenké provedení se snadno vejde do tašky

Pouzdro je navrženo tak, aby poskytovalo ochranu při minimálním objemu, takže můžete své zařízení snadno nosit na cestách v tašce nebo batohu.

Pohodlný a stylový design

Pohodlný a stylový design se hodí ke všem příležitostem.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 736.6 kB
  • 5 December 2023

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