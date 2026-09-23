3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
DLN1761/10
Vylepšená ochrana iPadu
Tenké třívrstvé pouzdro můžete používat jako samostatnou ochranu iPadu a nebo je i s přístrojem vložit do batohu či brašny. Odolná vnější vrstva, bublinková střední část a měkká bezprašná výstelka zaručují vašemu iPadu dokonalou ochranu.
pro iPad 2
Pouzdro je určeno k ochraně vašeho zařízení – samozřejmě s elegancí.
Pouzdro je navrženo tak, aby poskytovalo ochranu při minimálním objemu, takže můžete své zařízení snadno nosit na cestách v tašce nebo batohu.
Pohodlný a stylový design se hodí ke všem příležitostem.