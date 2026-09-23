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Ukončeno
DLN1732/10
Cestujte se svým iPadem stylově
Cestujte stylově s polstrovaným koženkovým fóliovým pouzdrem, které má zesílenou konstrukci a lze je snadno přeměnit na stojánek umožňující sledování bez nutnosti držet zařízení v ruce. Měkká vnitřní vložka a integrované bezpečné uchycení zajišťují ochranu iPadu na cestách.
pro iPad
Fóliové pouzdro chrání celé zařízení. Je opatřeno krytem, který lze snadno otevírat a umožňuje pohodlný přístup, kdykoli je třeba.
Pouzdro je vyrobeno z atraktivního materiálu se vzhledem kůže, a poskytuje tak stylovou ochranu pro vaše zařízení.
Na cestách chraňte zařízení nošením v pouzdře nebo pouzdro využijte jako přídavnou ochrannou vrstvu uvnitř batohu.