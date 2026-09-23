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Ukončeno

Pouzdro podstavce s vycpávkami

DLN1720/10

Elegantní pouzdro s vycpávkami,

Toto vyztužené pouzdro nabízí tu nejlepší ochranu i funkce. Obsahuje vycpávky, které mohou fungovat i jako stojánek, takže lze na výšku i na šířku nastavit víc úhlů sledování. Tenké vnitřní pouzdro lze odejmout a používat jako tenkou ochranu na cestách.

Zobrazit všechny výhody

které lze proměnit na stojánek na výšku i na šířku

Elegantní pouzdro s vycpávkami,

  • pro iPad

Vnitřní část vyložena měkkou textilií

Vnitřní část tohoto pouzdra je vyložena měkkou textilií, která zaručuje ochranu vnějších částí zařízení při jeho uložení v pouzdře.

Koženkové provedení pro styl a odolnost

Pouzdro je vyrobeno z atraktivního materiálu se vzhledem kůže, a poskytuje tak stylovou ochranu pro vaše zařízení.

Sundejte vnitřní pouzdro za účelem dosažení rychlého řešení na cesty

Vzhledem k tomu, že někdy potřebujete pro ochranu na cestách pouze tenké pouzdro, je vnitřní pouzdro snímatelné tak, aby umožňovalo rychlé řešení na cesty a zařízení se snadno vešlo do tašky nebo batohu.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 623.3 kB
  • 17 November 2023

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