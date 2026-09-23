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Ukončeno
DLN1720/10
Elegantní pouzdro s vycpávkami,
Toto vyztužené pouzdro nabízí tu nejlepší ochranu i funkce. Obsahuje vycpávky, které mohou fungovat i jako stojánek, takže lze na výšku i na šířku nastavit víc úhlů sledování. Tenké vnitřní pouzdro lze odejmout a používat jako tenkou ochranu na cestách.
pro iPad
Vnitřní část tohoto pouzdra je vyložena měkkou textilií, která zaručuje ochranu vnějších částí zařízení při jeho uložení v pouzdře.
Pouzdro je vyrobeno z atraktivního materiálu se vzhledem kůže, a poskytuje tak stylovou ochranu pro vaše zařízení.
Vzhledem k tomu, že někdy potřebujete pro ochranu na cestách pouze tenké pouzdro, je vnitřní pouzdro snímatelné tak, aby umožňovalo rychlé řešení na cesty a zařízení se snadno vešlo do tašky nebo batohu.