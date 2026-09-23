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Ukončeno
DLN1717/10
Reliéfní pouzdro s pohodlným uchopením,
Toto pogumované pouzdro bylo navržené tak, aby se vám iPad lépe držel. Nezáleží ani na tom, jestli si čtete (v režimu zobrazení na výšku) nebo hrajete hry (v režimu zobrazení na šířku). Chrání celé tělo, rohy i obrazovku iPadu. Obsahuje vnitřní kanály, které přispívají k tlumení nárazů.
pro iPad
Toto pouzdro je vyrobeno z měkkého silikonu, který tvoří vrstvu usnadňující uchopení přehrávače a současně slouží jako ochrana zařízení před běžným opotřebením.
Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.
Užijte si plné funkčnosti iPadu při současném zajištění ochrany uvnitř pouzdra s otvory pro vypínač a přepínač úsporného režimu, konektor dokovací stanice a reproduktor.