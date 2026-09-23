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Ukončeno

Pouzdro s uchopením

DLN1717/10

Reliéfní pouzdro s pohodlným uchopením,

Toto pogumované pouzdro bylo navržené tak, aby se vám iPad lépe držel. Nezáleží ani na tom, jestli si čtete (v režimu zobrazení na výšku) nebo hrajete hry (v režimu zobrazení na šířku). Chrání celé tělo, rohy i obrazovku iPadu. Obsahuje vnitřní kanály, které přispívají k tlumení nárazů.

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ať už svůj iPad držíte jakkoli

Reliéfní pouzdro s pohodlným uchopením,

  • pro iPad

Silikon usnadňuje uchopení a zajišťuje ochranu

Toto pouzdro je vyrobeno z měkkého silikonu, který tvoří vrstvu usnadňující uchopení přehrávače a současně slouží jako ochrana zařízení před běžným opotřebením.

Celková ochrana povrchu rohů a obrazovky

Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.

Plná funkčnost iPadu při současném zajištění ochrany

Užijte si plné funkčnosti iPadu při současném zajištění ochrany uvnitř pouzdra s otvory pro vypínač a přepínač úsporného režimu, konektor dokovací stanice a reproduktor.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 346.1 kB
  • 30 November 2023

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu