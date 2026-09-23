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Ukončeno

Rozbočovač USB-C

DLK5528C/00

Rozbočovač USB-C 3.1 s rozšířením na minirozbočovač s 5 porty

Univerzální port USB-C 3.1 s rozšířením na 5 portů: USB-C PD 3.0, HDMI 4K, 3 porty USB-A 3.0 s přenosovou rychlostí 5 Gb/s. Výstup USB-C max. 100 W. Výstup USB-A max. 17 W.

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100W výstup USB-C

Rozbočovač USB-C 3.1 s rozšířením na minirozbočovač s 5 porty

  • USB-C 3.1

  • USB 3.0

  • PD3.0

Několik portů USB-C a USB-A

Díky několika portům USB-C a USB-A můžete svůj MacBook / MacBook Pro nebo jiné zařízení s podporou portu USB-C rozšířit tak, aby se při nabíjení přes nabíječku USB-C připojilo ke všem zařízením USB, která potřebujete.

Výstup HDMI pro digitální video s vysokým rozlišením a digitální zvuk

Výstup HDMI pro digitální video s vysokým rozlišením a digitální zvuk

Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.

Podporuje přenos dat přes USB 3.0

Podporuje vysokorychlostní 5 GB/s přenos dat přes USB 3.0.

Technické specifikace

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