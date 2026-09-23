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Ukončeno
DLK5527C/00
Rozbočovač USB-C 3.1 s rozšířením na minirozbočovač se 4 porty
Univerzální port USB-C 3.1 s rozšířením na 4 rozbočovače: včetně tří portů USB-A 3.0, nabíjecího portu USB-C.
USB-C 3.1
USB 3.0
Podporuje vysokorychlostní 5 GB/s přenos dat přes USB 3.0.
Podporuje přenos rychlostí 5 Gb/s díky mimořádně rychlému rozhraní USB 3.0, kompatibilní se zařízeními s rozhraním USB 2.0 a nižším s přenosovou rychlostí 480 Mb/s.
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