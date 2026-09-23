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Ukončeno
DLK3605L/00
Snadná a pohodlné použití Selfie tyč
Tělo výrobku má posuvnou zatáhnutelnou rukojeť, kterou lze jednoduše změnit na stativ, a dále dálkový ovládač, který lze oddělit od těla. Nastavitelný úhel, širší zorné pole.
Konektor je navržen tak, aby ho bylo možné v případě, že se nebude používat, sklopit, a tím zvýšit přenosnost na cestách.
Kompaktní stylový design vám umožňuje vzít svá data, kamkoli jdete. Mějte své multimediální soubory a dokumenty u sebe vždy, když je potřebujete.
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