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Ukončeno

Držák do auta a na stůl

DLK3532Q/00

Držák do auta s technologií bezdrátového nabíjení qi

Snadné zaklapnutí mobilního telefonu do držáku, kloubové rameno nabízí možnost otáčení a naklápění.

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Snadné zaklapnutí telefonu do držáku

Držák do auta s technologií bezdrátového nabíjení qi

  • 10W

  • Bezdrátové nabíjení Qi

Pro snadnou montáž a vyjmutí zařízení jednou rukou

Dvě rozšiřitelná ramena pro snadnou montáž a vyjmutí zařízení jednou rukou

Rychlá 10W bezdrátová nabíječka

Pro nabíjecí výkon 10 W je potřeba rychlonabíječka. Identifikuje nabíjecí standard vaší síťové nabíječky nebo prodlužovacího kabelu, a poté zajistí rychlejší automatické nabíjení.

Bezdrátová technologie Qi

Bezdrátového nabíjení s technologií Qi můžete využít u většiny chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení. Bezdrátové nabíječky Philips jsou kompatibilní s telefony a dalšími zařízeními, které podporují bezdrátovou technologii Qi. Stačí položit zařízení na tuto podložku a nechat jej nabíjet.

Technické specifikace

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