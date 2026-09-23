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Ukončeno
DLK3532Q/00
Držák do auta s technologií bezdrátového nabíjení qi
Snadné zaklapnutí mobilního telefonu do držáku, kloubové rameno nabízí možnost otáčení a naklápění.
10W
Bezdrátové nabíjení Qi
Dvě rozšiřitelná ramena pro snadnou montáž a vyjmutí zařízení jednou rukou
Pro nabíjecí výkon 10 W je potřeba rychlonabíječka. Identifikuje nabíjecí standard vaší síťové nabíječky nebo prodlužovacího kabelu, a poté zajistí rychlejší automatické nabíjení.
Bezdrátového nabíjení s technologií Qi můžete využít u většiny chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení. Bezdrátové nabíječky Philips jsou kompatibilní s telefony a dalšími zařízeními, které podporují bezdrátovou technologii Qi. Stačí položit zařízení na tuto podložku a nechat jej nabíjet.
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