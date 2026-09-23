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Ukončeno
DLK3425NB/00
Magnetický držák do automobilu
Umožňuje 360°otáčení díky nastavitelnému držáku s kulovým kloubem. Bezpečně nainstalujte držák do klimatizace automobilu. Magnetický povrch bezpečně uchytí váš iPhone. (iPhone 12 nebo 13 s magnetickým držákem)
Ventilační otvor
Magnetický držák
pro iPhone řady 12 a 13
Tento držák se otáčí v rozsahu 360 stupňů a umožňuje nastavit zařízení do vertikální nebo horizontální polohy pro nejlepší přístup a snadné sledování v automobilu.
Tento držák do auta je vybaven přísavkou se silným magnetem. Díky kloubu umožňuje 360°otáčení. Držák do auta je připevněn k povrchu automobilu pomocí lepidla 3M.
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