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Ukončeno

Držák na telefon

DLK3422NB/00

Magnetický držák do automobilu

Umožňuje 360°otáčení díky kulovému kloubu. Bezpečně nainstalujte držák do automobilu pomocí dodaného lepidla 3M.

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Magnetický držák do automobilu

  • Magnetický držák

Otáčení v rozsahu 360 stupňů pro snadný přístup

Tento držák se otáčí v rozsahu 360 stupňů a umožňuje nastavit zařízení do vertikální nebo horizontální polohy pro nejlepší přístup a snadné sledování v automobilu.

Konstrukce se silným magnetem a protiskluzovým povrchem.

Tento držák do auta je vybaven přísavkou se silným magnetem. Díky kloubu umožňuje 360°otáčení. Držák do auta je připevněn k povrchu automobilu pomocí lepidla 3M.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu