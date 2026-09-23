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Ukončeno
DLC5206V/00
Prémiový kabel USB-A na Lightning s opletením
Prémiový kabel dlouhý 2 metry zajišťuje větší flexibilitu při nabíjení zařízení iPhone a iPad
Synchronizace a nabíjení
2 metry
Černý splétaný kabel
Skvělá záloha nebo náhrada kabelu Apple Lightning
Funguje s libovolným zdrojem energie založeným na USB – do zásuvky, do auta nebo k počítači – a pohodlně nabíjejte, kdykoli potřebujete.
Podporuje vysokorychlostní 480Mps přenos dat přes USB 2.0
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