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Ukončeno
DLC5206T/00
Prvotřídní splétaný kabel 3 v 1.
Konektory micro USB, USB-C a Lightning v 1. Pro všechna vaše mobilní zařízení bude stačit pouze tento kabel.
Synchronizace a nabíjení
2 metry
splétaný vzorovaný kabel, černý
Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení nejnovějších zařízení kompatibilních s typem C
Funguje s libovolným zdrojem energie založeným na USB – do zásuvky, do auta nebo k počítači – a pohodlně nabíjejte, kdykoli potřebujete.
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