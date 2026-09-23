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Ukončeno
DLC5206C/00
Prémiový kabel USB-C na USB-C s opletením
Prémiový kabel dlouhý 2 metry zajišťuje větší flexibilitu při nabíjení zařízení podporujících konektor USB-C
Synchronizace a nabíjení
2 m
Černý splétaný kabel
Nabíjecí kabel pro náročné použití, který je testován na více než 10 000 cyklů namáhání
Někdy je delší kabel přesně to, co potřebujete pro lepší přístup a zvýšené pohodlí.
Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení nejnovějších zařízení kompatibilních s typem C
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