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Ukončeno

USB-C na USB-C

DLC5206C/00

Prémiový kabel USB-C na USB-C s opletením

Prémiový kabel dlouhý 2 metry zajišťuje větší flexibilitu při nabíjení zařízení podporujících konektor USB-C

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Prémiový kabel USB-C na USB-C s opletením

  • Synchronizace a nabíjení

  • 2 m

  • Černý splétaný kabel

Kabel testovaný na více než 10 000 cyklů namáhání

Nabíjecí kabel pro náročné použití, který je testován na více než 10 000 cyklů namáhání

Mimořádně dlouhý kabel pro snadný přístup a pohodlí

Někdy je delší kabel přesně to, co potřebujete pro lepší přístup a zvýšené pohodlí.

Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení

Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení nejnovějších zařízení kompatibilních s typem C

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu