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Ukončeno

Kabel 3 v 1: Lightning, USB-C, micro USB

DLC5204T/00

Prvotřídní splétaný kabel 3 v 1.

Konektory micro USB, USB-C a Lightning v 1. Pro všechna vaše mobilní zařízení bude stačit pouze tento kabel.

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Prvotřídní splétaný kabel 3 v 1.

  • Synchronizace a nabíjení

  • 1,2 metru

  • Černý splétaný kabel

Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení

Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení nejnovějších zařízení kompatibilních s typem C

Funguje se stávajícími USB nabíječkami do zásuvky nebo do auta.

Funguje s libovolným zdrojem energie založeným na USB – do zásuvky, do auta nebo k počítači – a pohodlně nabíjejte, kdykoli potřebujete.

Kabel 3 v 1: Lightning, USB-C, micro USB

Kabel 3 v 1: Kabel se 3 konektory: Lightning, USB-C a micro USB na USB-A kabel. S tímto kabelem obsloužíte všechna svá mobilní zařízení.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu