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Ukončeno

USB-C na USB-C

DLC5204C/00

Prémiový kabel USB-C na USB-C s opletením

Tento skvělý doplňkový nebo náhradní kabel můžete použít se svou současnou USB-C nabíječkou do zásuvky nebo s nabíječkou do auta s konektorem USB-C.

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Prémiový kabel USB-C na USB-C s opletením

  • Synchronizace a nabíjení

  • 1,2 metru

  • Černý splétaný kabel

Skvělý záložní nebo náhradní kabel, který je dobré mít při ruce

Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ten ztracený, takže budete moci zařízení vždy připojit a nabíjet, kdykoli to jen budete potřebovat.

Flexibilní a odolná splétaná konstrukce kabelu

Kabel testovaný na více než 10 000 cyklů namáhání

Nabíjecí kabel pro náročné použití, který je testován na více než 10 000 cyklů namáhání

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu