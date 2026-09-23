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Ukončeno
DLC5204C/00
Prémiový kabel USB-C na USB-C s opletením
Tento skvělý doplňkový nebo náhradní kabel můžete použít se svou současnou USB-C nabíječkou do zásuvky nebo s nabíječkou do auta s konektorem USB-C.
Synchronizace a nabíjení
1,2 metru
Černý splétaný kabel
Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ten ztracený, takže budete moci zařízení vždy připojit a nabíjet, kdykoli to jen budete potřebovat.
Nabíjecí kabel pro náročné použití, který je testován na více než 10 000 cyklů namáhání
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