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Ukončeno
DLC5204A/00
Prémiový kabel USB-A na USB-C s opletením
Prémiový kabel dlouhý 1,2 metru zajišťuje větší flexibilitu při nabíjení zařízení podporujících konektor USB-C
Synchronizace a nabíjení
1,2 metru
Černý splétaný kabel
Funguje s libovolným zdrojem energie založeným na USB – do zásuvky, do auta nebo k počítači – a pohodlně nabíjejte, kdykoli potřebujete.
Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ten ztracený, takže budete moci zařízení vždy připojit a nabíjet, kdykoli to jen budete potřebovat.
Podporuje vysokorychlostní 480Mps přenos dat přes USB 2.0
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