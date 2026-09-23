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DLC5130C/00
Párty kabel s pulzujícím RGB světlem
Prémiový kabel USB-C o délce 1 metr s pulzujícím RGB světlem, které svítí při nabíjení zařízení USB-C. Podporuje 60W rychlé nabíjení.
Synchronizace a nabíjení
RGB Ambilight
1 m
Podporuje vysokorychlostní 480Mps přenos dat přes USB 2.0
Kabel obalený plastem pro přidanou odolnost.
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