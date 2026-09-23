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  • Párty kabel s pulzujícím RGB světlem
  • Párty kabel s pulzujícím RGB světlem

Kabel USB-A na USB-C

DLC5130A/00

Párty kabel s pulzujícím RGB světlem

Prémiový kabel USB-A na C o délce 1 metr s dechberoucím RGB světlem, které svítí při nabíjení zařízení USB-C. Podporuje 3A rychlé nabíjení.

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Nabíjejte svá zařízení stylově pomocí párty kabelu.

Párty kabel s pulzujícím RGB světlem

  • Synchronizace a nabíjení

  • RGB Ambilight

  • 1 m

Podporuje přenos dat přes USB 2.0

Podporuje vysokorychlostní 480Mps přenos dat přes USB 2.0

Flexibilní a odolná konstrukce kabelu

Kabel obalený plastem pro přidanou odolnost.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu