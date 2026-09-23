3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
DLC4561CB/00
Prémiový kabel USB-C na USB-C
Prémiový kabel o délce 2 metry pro přidanou flexibilitu při nabíjení zařízení s portem USB-C. Podpora 65W nabíjení notebooků prostřednictvím nástěnné nabíječky GaN,
Synchronizace a nabíjení
2 m
Černá
Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení nejnovějších zařízení kompatibilních s typem C
Kabel obalený plastem pro přidanou odolnost.
Podporuje vysokorychlostní 480Mps přenos dat přes USB 2.0
Recenze