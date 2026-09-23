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  • Prémiový kabel USB-C na USB-C
  • Prémiový kabel USB-C na USB-C
  • Prémiový kabel USB-C na USB-C
  • Prémiový kabel USB-C na USB-C

USB-C na USB-C

DLC4561CB/00

Prémiový kabel USB-C na USB-C

Prémiový kabel o délce 2 metry pro přidanou flexibilitu při nabíjení zařízení s portem USB-C. Podpora 65W nabíjení notebooků prostřednictvím nástěnné nabíječky GaN,

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Prémiový kabel USB-C na USB-C

  • Synchronizace a nabíjení

  • 2 m

  • Černá

Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení

Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení nejnovějších zařízení kompatibilních s typem C

Flexibilní a odolná konstrukce kabelu

Kabel obalený plastem pro přidanou odolnost.

Podporuje přenos dat přes USB 2.0

Podporuje vysokorychlostní 480Mps přenos dat přes USB 2.0

Technické specifikace

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