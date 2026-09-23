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Ukončeno

USB-C na USB-C

DLC3531C/00

Prémiový kabel USB-C na USB-C

Prémiový kabel o délce 1 metru zajišťuje větší flexibilitu při nabíjení zařízení podporujících konektor USB-C

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Prémiový kabel USB-C na USB-C

  • Synchronizace a nabíjení

  • 1 m

  • Černá

Podporuje přenos dat přes USB 2.0

Podporuje vysokorychlostní 480Mps přenos dat přes USB 2.0

Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení

Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení nejnovějších zařízení kompatibilních s typem C

Flexibilní a odolná konstrukce kabelu

Kabel obalený plastem pro přidanou odolnost.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu