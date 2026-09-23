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Ukončeno
DLC3522C/00
Prémiový kabel USB-C na USB-C
Prémiový kabel o délce 0,5 metru pro bezproblémovou flexibilitu během nabíjení zařízení USB-C
Synchronizace a nabíjení
0,5 m
Černá
Podporuje vysokorychlostní 480Mps přenos dat přes USB 2.0
Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení nejnovějších zařízení kompatibilních s typem C
Kabel obalený plastem pro přidanou odolnost.
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