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Ukončeno

USB-A na Lightning

DLC3106V/00

Kabel USB-A s konektorem Lightning

Propojte svůj iPhone a Macbook a synchronizujte hudbu, aplikace, fotografie, aktualizace a další. Nabíjí během připojení zařízení – a pracuje se stávající USB nabíječkou do zásuvky nebo do auta. Jedná se o skvělý náhradní kabel.

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Délka 2 metry / 6 stop

Kabel USB-A s konektorem Lightning

  • Synchronizace a nabíjení

  • 2 m

Skvělá záloha nebo náhrada kabelu Apple Lightning

Skvělá záloha nebo náhrada kabelu Apple Lightning

Funguje se stávajícími USB nabíječkami do zásuvky nebo do auta.

Funguje s libovolným zdrojem energie založeným na USB – do zásuvky, do auta nebo k počítači – a pohodlně nabíjejte, kdykoli potřebujete.

Podporuje přenos dat přes USB 2.0

Podporuje vysokorychlostní 480Mps přenos dat přes USB 2.0

Technické specifikace

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