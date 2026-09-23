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Ukončeno

Kabel 3 v 1: Lightning, USB-C, micro USB

DLC3106T/00

Kabel 3 v 1

Konektory micro USB, USB-C a Lightning v 1. Pro všechna vaše mobilní zařízení bude stačit pouze tento kabel.

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Délka 2 metry / 6 stop

Kabel 3 v 1

  • Synchronizace a nabíjení

  • 2 m

Flexibilní a odolná splétaná konstrukce kabelu

Skvělá záloha nebo náhrada kabelu Apple Lightning

Skvělá záloha nebo náhrada kabelu Apple Lightning

Skvělý záložní nebo náhradní kabel, který je dobré mít při ruce

Tento kabel s 30pinovým konektorem a USB, který je součástí balení, je nezbytný pro synchronizaci iPhonu nebo iPodu s knihovnou iTunes a nabíjení prostřednictvím počítače nebo USB nabíječky. Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ztracený kabel, abyste v případě potřeby mohli zařízení kdykoliv připojit a nabíjet.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu