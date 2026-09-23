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Ukončeno

Kabel USB-C na USB-C

DLC3106C/00

2m kabel USB-C na USB-C

Nabíjejte zařízení, když je připojené. Funguje s vaší stávající USB nabíječkou do zásuvky nebo do auta. Skvělý doplňkový nebo náhradní kabel!

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Výstup 15 W

2m kabel USB-C na USB-C

  • Synchronizace a nabíjení

  • 2 metry

Funguje se stávajícími USB nabíječkami do zásuvky nebo do auta.

Funguje s libovolným zdrojem energie založeným na USB – do zásuvky, do auta nebo k počítači – a pohodlně nabíjejte, kdykoli potřebujete.

Skvělý záložní nebo náhradní kabel, který je dobré mít při ruce

Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ten ztracený, takže budete moci zařízení vždy připojit a nabíjet, kdykoli to jen budete potřebovat.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu