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Ukončeno
DLC3104T/00
Kabel 3 v 1
Konektory micro USB, USB-C a Lightning v 1. Pro všechna vaše mobilní zařízení bude stačit pouze tento kabel.
Synchronizace a nabíjení
1,2 m
Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení nejnovějších zařízení kompatibilních s typem C
Funguje s libovolným zdrojem energie založeným na USB – do zásuvky, do auta nebo k počítači – a pohodlně nabíjejte, kdykoli potřebujete.
Tento kabel s 30pinovým konektorem a USB, který je součástí balení, je nezbytný pro synchronizaci iPhonu nebo iPodu s knihovnou iTunes a nabíjení prostřednictvím počítače nebo USB nabíječky. Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ztracený kabel, abyste v případě potřeby mohli zařízení kdykoliv připojit a nabíjet.
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