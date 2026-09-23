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Ukončeno

Kabel USB-C s konektorem Lightning

DLC3104L/00

Kabel USB-C s konektorem Lightning

Propojte svůj iPhone a Macbook a synchronizujte hudbu, aplikace, fotografie, aktualizace a další. Nabíjí během připojení zařízení a funguje se stávající nabíječkou do zásuvky USB-C nebo s nabíječkou do auta. Jedná se o skvělý náhradní kabel!

Zobrazit všechny výhody

Kabel USB-C s konektorem Lightning

  • Synchronizace a nabíjení

  • 1,2 m

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Funguje se stávajícími USB nabíječkami do zásuvky nebo do auta.

Funguje s libovolným zdrojem energie založeným na USB – do zásuvky, do auta nebo k počítači – a pohodlně nabíjejte, kdykoli potřebujete.

Technické specifikace

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