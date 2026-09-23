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Ukončeno
DLC3104L/00
Kabel USB-C s konektorem Lightning
Propojte svůj iPhone a Macbook a synchronizujte hudbu, aplikace, fotografie, aktualizace a další. Nabíjí během připojení zařízení a funguje se stávající nabíječkou do zásuvky USB-C nebo s nabíječkou do auta. Jedná se o skvělý náhradní kabel!
Synchronizace a nabíjení
1,2 m
Skvělá záloha nebo náhrada kabelu Apple Lightning
Konektor USB typu C pro vysokorychlostní nabíjení nejnovějších zařízení kompatibilních s typem C
Funguje s libovolným zdrojem energie založeným na USB – do zásuvky, do auta nebo k počítači – a pohodlně nabíjejte, kdykoli potřebujete.
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