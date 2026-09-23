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Ukončeno
DLC2103U/00
1,2metrový kabel USB-A – micro USB
Nabíjejte a připojujte telefon pomocí tohoto kabelu USB-A – micro USB. Funguje s vaší stávající nástěnnou nabíječkou USB nebo nabíječkou USB do auta. Je to skvělý doplňkový nebo náhradní kabel!
Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ten ztracený, takže budete moci zařízení vždy připojit a nabíjet, kdykoli to jen budete potřebovat.
Funguje s libovolným zdrojem energie založeným na USB – do zásuvky, do auta nebo k počítači – a pohodlně nabíjejte, kdykoli potřebujete.
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