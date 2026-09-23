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Ukončeno

USB-C na zásuvku USB-A

DLC1501A/00

Adaptér typu USB–C na USB

Umožňuje připojení kabelu USB do portu USB–C. Transformuje jakýkoli port USB–C na port USB–A a umožňuje připojení široké řady zařízení USB–A včetně externích pevných disků, telefonů, myší, tiskáren a dalších.

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Adaptér typu USB–C na USB

  • USB 3.0

Pružná konstrukce pro snadné nasazení/sejmutí

Pružná konstrukce umožní snadné nasazení a sejmutí.

Podporuje přenos dat přes USB 3.0

Podporuje vysokorychlostní 5 GB/s přenos dat přes USB 3.0.

Tenké a lehké provedení

Díky tenkému a ergonomickému provedení můžete nabíječku bez potíží umístit kamkoli.

Technické specifikace

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