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Ukončeno
DLC1501A/00
Adaptér typu USB–C na USB
Umožňuje připojení kabelu USB do portu USB–C. Transformuje jakýkoli port USB–C na port USB–A a umožňuje připojení široké řady zařízení USB–A včetně externích pevných disků, telefonů, myší, tiskáren a dalších.
USB 3.0
Pružná konstrukce umožní snadné nasazení a sejmutí.
Podporuje vysokorychlostní 5 GB/s přenos dat přes USB 3.0.
Díky tenkému a ergonomickému provedení můžete nabíječku bez potíží umístit kamkoli.
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