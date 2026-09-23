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  • Fotografie produktu při jeho používání
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Ukončeno

iBoom JukeBox

DLA78405/10

Vychutnejte si plně stereofonní zvuk svého iPodu

iBoom JukeBox, systém hi-fi reproduktorů pro iPod, umožňuje naplnit zvukem z iPodu celou místnost. Díky úžasnému ovladači s obrazovkou je možné procházet obsah iPodu na informační obrazovce ovladače! Dock umožňuje nabíjení ovladače a iPodu.

Zobrazit všechny výhody

a ovládání pomocí obrazovky na ovladači

Vychutnejte si plně stereofonní zvuk svého iPodu

  • Pro zařízení iPod

Poslouchejte hudbu v luxusním stereofonním podání

Vysoce věrný reproduktorový systém je vybaven zesilovačem třídy D a duálními basovými a výškovými reproduktory pro bohaté basy a jasné výšky, takže si můžete vychutnat hudbu v luxusním stereofonním podání.

Atraktivní reproduktory zaplní jakýkoli pokoj hudbou

Atraktivní reproduktorový systém vypadá skvěle v jakémkoli pokoji vašeho domu. Můžete si tak vychutnat hlasitou hudbu bez sluchátek.

Dálkový ovladač se snadno čitelným informačním displejem iPod

Dálkový ovladač je vybaven jasným a snadno čitelným displejem, takže je možné zobrazit a procházet obsah iPodu na dálkovém ovladači stejným způsobem jako na iPodu!

Technické specifikace

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