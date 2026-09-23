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Ukončeno
DLA78405/10
Vychutnejte si plně stereofonní zvuk svého iPodu
iBoom JukeBox, systém hi-fi reproduktorů pro iPod, umožňuje naplnit zvukem z iPodu celou místnost. Díky úžasnému ovladači s obrazovkou je možné procházet obsah iPodu na informační obrazovce ovladače! Dock umožňuje nabíjení ovladače a iPodu.
Pro zařízení iPod
Vysoce věrný reproduktorový systém je vybaven zesilovačem třídy D a duálními basovými a výškovými reproduktory pro bohaté basy a jasné výšky, takže si můžete vychutnat hudbu v luxusním stereofonním podání.
Atraktivní reproduktorový systém vypadá skvěle v jakémkoli pokoji vašeho domu. Můžete si tak vychutnat hlasitou hudbu bez sluchátek.
Dálkový ovladač je vybaven jasným a snadno čitelným displejem, takže je možné zobrazit a procházet obsah iPodu na dálkovém ovladači stejným způsobem jako na iPodu!
Recenze