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Ukončeno

Dokovací zábavní systém

DC570/12

Vychutnejte si hudbu z přehrávače iPod nahlas a se skvělým zvukem

Nadmíru elegantní dokovací zábavní systém DC570 společnosti Philips naplní každý pokoj vašimi oblíbenými melodiemi z přehrávače iPod. V moderním provedení zabírajícím minimální prostor poskytuje tento úhledný systém výkonný Hi-Fi zvuk z integrovaného subwooferu.

Zobrazit všechny výhody

se sloupovými reproduktory

Vychutnejte si hudbu z přehrávače iPod nahlas a se skvělým zvukem

Výkonný Hi-Fi zvuk, který zaplní váš pokoj

Výkonný Hi-Fi zvuk, který zaplní váš pokoj

systém 2.1 s vestavěným subwooferem

Celkový výstupní výkon 100 W RMS

Celkový výstupní výkon 100 W RMS

RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Technické specifikace

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