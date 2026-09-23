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Ukončeno
DC570/12
Vychutnejte si hudbu z přehrávače iPod nahlas a se skvělým zvukem
Nadmíru elegantní dokovací zábavní systém DC570 společnosti Philips naplní každý pokoj vašimi oblíbenými melodiemi z přehrávače iPod. V moderním provedení zabírajícím minimální prostor poskytuje tento úhledný systém výkonný Hi-Fi zvuk z integrovaného subwooferu.
RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
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