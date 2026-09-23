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Ukončeno

Dokovací zábavní systém

DC350/12

Hudební systém pro obchodní manažery

Dokovací zábavní systém DC350 společnosti Philips přehrává hudbu ze zařízení iPhone/iPod a z rádia. Je vybaven dokem pro zařízení iPhone/iPod, který umožňuje provádět synchronizaci hudby, kalendáře a seznamů s úkoly z počítače. Přijímač vybavený technologií Bluetooth® umožňuje volání typu hands-free z mobilního telefonu či přenos hudby.

Zobrazit všechny výhody

připojte, synchronizujte a hrajte

Hudební systém pro obchodní manažery

Automatická synchronizace kalendáře zařízení iPhone/iPod a kontaktů z počítače přes rozhraní USB

Technologie Bluetooth® pro volání v režimu hands-free

Technologie Bluetooth® pro volání v režimu hands-free

– mobilní telefon vybavený technologií Bluetooth®

– mobilní telefon vybavený technologií Bluetooth®

Technické specifikace

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