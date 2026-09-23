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Ukončeno
DC350/12
Hudební systém pro obchodní manažery
Dokovací zábavní systém DC350 společnosti Philips přehrává hudbu ze zařízení iPhone/iPod a z rádia. Je vybaven dokem pro zařízení iPhone/iPod, který umožňuje provádět synchronizaci hudby, kalendáře a seznamů s úkoly z počítače. Přijímač vybavený technologií Bluetooth® umožňuje volání typu hands-free z mobilního telefonu či přenos hudby.
Recenze
Abyste mohli využívat funkce hlasitého telefonu, potřebujete zařízení iPhone.