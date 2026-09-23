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Ukončeno

dokovací stanice pro iPod/iPhone

DC295/12

Probouzejte se skvělou hudbou

Nechte se jemně probouzet skvělou hudbou ze svého iPodu/iPhonu/iPadu díky konektoru Lightning nebo získejte aktuální zprávy z rádia. Průzračně čistý zvuk prozáří vaše rána a hliníková skříňka dodá vaší ložnici styl.

Zobrazit všechny výhody

s touto dokovací stanicí pro iPod/iPhone/iPad

Probouzejte se skvělou hudbou

  • s konektorem Lightning

  • pro iPod/iPhone/iPad

  • Rádio FM, dva časy buzení

  • 10 W, zálohování času a budíku

Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu

Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu

Tento radiobudík, navržený pro moderní životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je možné nastavit různé časy buzení pro pracovní dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý týden od pondělí do neděle. Případně si můžete nastavit budík na dřívější vstávání v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným funkcím si ušetříte problémy s nastavováním budíku každý večer.

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu