3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
DC291/12
Nechte se probouzet
Tato stylová hliníková dokovací stanice Philips DC291/12 osvobodí bohatý a jasný zvuk vašeho iPodu/iPhonu/iPadu. Přehrávejte své zařízení a zároveň je nabíjejte, nebo sadu využijte jako budík, který vás vzbudí oblíbenou hudbou nebo rádiovou stanicí.
Hliník
Tento radiobudík, navržený pro moderní životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je možné nastavit různé časy buzení pro pracovní dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý týden od pondělí do neděle. Případně si můžete nastavit budík na dřívější vstávání v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným funkcím si ušetříte problémy s nastavováním budíku každý večer.
RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
Hliníková litá skříň je lehká a vydrží vyšší okolní teploty, také nabízí pevnost a odolnost spolu s odolností proti korozi.
Recenze