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Ukončeno

dokovací stanice pro iPod/iPhone/iPad

DC291/12

Nechte se probouzet

Tato stylová hliníková dokovací stanice Philips DC291/12 osvobodí bohatý a jasný zvuk vašeho iPodu/iPhonu/iPadu. Přehrávejte své zařízení a zároveň je nabíjejte, nebo sadu využijte jako budík, který vás vzbudí oblíbenou hudbou nebo rádiovou stanicí.

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Dokovací stanice: přehrávání a nabíjení

Nechte se probouzet

  • Hliník

Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu

Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu

Tento radiobudík, navržený pro moderní životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je možné nastavit různé časy buzení pro pracovní dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý týden od pondělí do neděle. Případně si můžete nastavit budík na dřívější vstávání v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným funkcím si ušetříte problémy s nastavováním budíku každý večer.

Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Celkový výstupní výkon 10 W RMS

RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně

Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně

Hliníková litá skříň je lehká a vydrží vyšší okolní teploty, také nabízí pevnost a odolnost spolu s odolností proti korozi.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu