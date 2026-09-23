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Ukončeno

dokovací zábavní systém

DC190/12

Vstávejte se svými oblíbenými melodiemi

Vstávejte za hudby z iPodu díky dokovacímu systému zábavy DC190 společnosti Philips. Stylový systém v zrcadlovém provedení obsahuje dva budíky a prostřednictvím připojení MP3 Link umožňuje začít den s hudbou z dalších přenosných zařízení.

Zobrazit všechny výhody

z iPodu a rádia

Vstávejte se svými oblíbenými melodiemi

Celkový výstupní výkon 3 W RMS

Celkový výstupní výkon 3 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 3 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu

Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu

Tento radiobudík, navržený pro moderní životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je možné nastavit různé časy buzení pro pracovní dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý týden od pondělí do neděle. Případně si můžete nastavit budík na dřívější vstávání v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným funkcím si ušetříte problémy s nastavováním budíku každý večer.

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu