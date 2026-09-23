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Ukončeno

Reproduktory pro domácí kino Zenit

CSS5530G/12

Poznejte vzhled a pocit reproduktorů Zen

Poznejte jednoduchost a čistotu reproduktorů pro domácí kino Philips Zenit a vychutnejte si přirozený, vyvážený zvuk v designu z moderních, pravých materiálů. Inteligentní uspořádání kabelů a bezdrátové zadní reproduktory zajistí fantastický zážitek bez nepořádku.

Zobrazit všechny výhody

Bez kabeláže a nepořádku

Poznejte vzhled a pocit reproduktorů Zen

  • 5.1kanál. bezdrát. zadní a bas. repro.

  • Bluetooth® a NFC

  • HDMI 4K–2K

Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth

Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth

Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

Inteligentní uspořádání kabeláže přehledně uspořádá kabely u vás doma.

Bezdrátové zadní a basové reproduktory se snadnou instalací

Technické specifikace

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