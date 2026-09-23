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Ukončeno
CSS5530G/12
Poznejte vzhled a pocit reproduktorů Zen
Poznejte jednoduchost a čistotu reproduktorů pro domácí kino Philips Zenit a vychutnejte si přirozený, vyvážený zvuk v designu z moderních, pravých materiálů. Inteligentní uspořádání kabelů a bezdrátové zadní reproduktory zajistí fantastický zážitek bez nepořádku.
5.1kanál. bezdrát. zadní a bas. repro.
Bluetooth® a NFC
HDMI 4K–2K
Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.
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