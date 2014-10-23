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Ukončeno

Koaxiální reproduktor do auta

CSP6911/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vaše přenosné hudební kino

Zažijte zcela nový pocit z hudby se stereoreproduktory do auta Philips CSP6911. Tyto 16x24centimetrové 3směrné reproduktory podávají výkon 300 W a jsou vybaveny oválnou polypropylenovou membránou a kuželovým výškovým reproduktorem z měkkého PEI, takže bude zaručen živý detailní zvuk a hluboké basy.

Zobrazit všechny výhody

s 3směrným stereem pro živé ozvučení

Vaše přenosné hudební kino

  • 6" x 9"

  • Třícestný

  • Špičkový výkon 300 W

Maximální zátěž 50 W RMS

Oválný polypropylenový kužel pro bohaté, zesílené hluboké basy

Oválný polypropylenový kužel pro bohaté, zesílené hluboké basy

Kuželový výškový reproduktor z měkkého PEI pro hřejivé a strukturované tóny

Kuželový výškový reproduktor z měkkého PEI pro hřejivé a strukturované tóny

PEI (polyéterimid) je ideální materiál pro kužely výškových reproduktorů díky své nízké hmotnosti, vysoké pevnosti v tahu, vysoké stabilitě a toleranci vysokých teplot. Uvnitř výškového reproduktoru malá membrána (otvor kužele) produkuje tóny na vysokých frekvencích. Tyto kužele z PEI dokážou zachytit i ty nejvyšší hudební noty a prokreslit hudbu hřejivými výškami v plném rozsahu. Kuželovitý tvar také šíří zvuk okolo, takže slyšíte vysoké noty z každého sedadla v automobilu.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

23/10/2014

Česká republika

Česká republika

tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W

tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

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