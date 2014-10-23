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Ukončeno
Vaše přenosné hudební kino
Zažijte zcela nový pocit z hudby se stereoreproduktory do auta Philips CSP6911. Tyto 16x24centimetrové 3směrné reproduktory podávají výkon 300 W a jsou vybaveny oválnou polypropylenovou membránou a kuželovým výškovým reproduktorem z měkkého PEI, takže bude zaručen živý detailní zvuk a hluboké basy.
6" x 9"
Třícestný
Špičkový výkon 300 W
PEI (polyéterimid) je ideální materiál pro kužely výškových reproduktorů díky své nízké hmotnosti, vysoké pevnosti v tahu, vysoké stabilitě a toleranci vysokých teplot. Uvnitř výškového reproduktoru malá membrána (otvor kužele) produkuje tóny na vysokých frekvencích. Tyto kužele z PEI dokážou zachytit i ty nejvyšší hudební noty a prokreslit hudbu hřejivými výškami v plném rozsahu. Kuželovitý tvar také šíří zvuk okolo, takže slyšíte vysoké noty z každého sedadla v automobilu.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
mates001
23/10/2014
Česká republika
tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W
tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta