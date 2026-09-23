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Ukončeno
CSP515/00
Vaše přenosné hudební kino
Zažijte zcela nový pocit z hudby se stereoreproduktory do auta Philips CSP515. Tyto 13centimetrové 2směrné reproduktory podávají výkon 180 W a jsou vybaveny lehkou polypropylenovou membránou a kuželovým výškovým reproduktorem z měkkého PEI, takže bude zaručen živý detailní zvuk.
12,7 cm (5")
Dvousměrný
Špičkový výkon 180 W
Uvnitř reproduktoru je na vrcholu vinutí reproduktoru usazena membrána, která produkuje signální zvukovou vlnu, jakmile je přijat vstupní signál. Přeměňuje signální vlnu na zvukovou vlnu. Polypropylen je jedním z nejlehčích plastů, které kdy byly vynalezeny. Je to skvělý materiál pro reproduktorové membrány, a to vzhledem ke své hmotnosti, pevnosti, tuhosti a toleranci vysokých teplot. Tyto polypropylenové kužely zajišťují vysokou kvalitu, protože reagují i na ten nejmenší zvukový signál a přinášejí čistý, živoucí zvuk.
Membránu basového reproduktoru spojuje s rámem reproduktoru vysoce citlivá látka, takže tvoří zavěšený prostorový systém. Když zvukový signál dosáhne kužele uvnitř basového reproduktoru, látková prostorová zavěšená sestava přenáší kužel zpět do polohy, kde je připraven pro přijetí dalšího zvukového signálu. Takto může basový reproduktor zachytit každý signál s minimálním zkreslením a poskytnout vám čistý, hladký zvuk bez ohledu na to, jak hlasitě nebo potichu hudba hraje.
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