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Ukončeno

Audio a video systém do auta

CED1900BT/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Zažijte ve svém voze živou hudbu i s obrazem

Zařízení Philips CED1900BT je vybaveno 6,2" plnobarevným displejem pro přehrávání videí a fotografií pro dokonalou zábavu ve vašem voze. Můžete sledovat videa a poslouchat hudbu z nejrůznějších zdrojů a nikdy nezmeškáte hovor díky vestavěnému přijímači Bluetooth®.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zažijte ve svém voze živou hudbu i s obrazem

  • 15,7cm (6,2") dotykový displej

  • Bluetooth

Vestavěný přijímač Bluetooth pro hovory a streamování hudby

Vestavěný přijímač Bluetooth pro hovory a streamování hudby

Handsfree funkce Bluetooth umožňuje bezpečné používání funkce mobilního telefonu během jízdy a také nezmeškáte žádné důležité hovory. Pomocí vestavěného přijímače Bluetooth® můžete také pohodlně streamovat své hudební soubory z telefonu do zábavního systému v automobilu.

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Doplňkový výstup zvuku pro zesilovač

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

15/04/2019

Україна

Україна

Эта техника отличная!!!

Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CED1900BT Car audio video system

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt CED1900BT Car audio video system

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu