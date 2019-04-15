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Ukončeno
CED1900BT/12
Zažijte ve svém voze živou hudbu i s obrazem
Zařízení Philips CED1900BT je vybaveno 6,2" plnobarevným displejem pro přehrávání videí a fotografií pro dokonalou zábavu ve vašem voze. Můžete sledovat videa a poslouchat hudbu z nejrůznějších zdrojů a nikdy nezmeškáte hovor díky vestavěnému přijímači Bluetooth®.
15,7cm (6,2") dotykový displej
Bluetooth
Handsfree funkce Bluetooth umožňuje bezpečné používání funkce mobilního telefonu během jízdy a také nezmeškáte žádné důležité hovory. Pomocí vestavěného přijímače Bluetooth® můžete také pohodlně streamovat své hudební soubory z telefonu do zábavního systému v automobilu.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
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5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Pricolisc
15/04/2019
Україна
Эта техника отличная!!!
Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CED1900BT Car audio video system
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt CED1900BT Car audio video system